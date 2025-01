São Gonçalo: oportunidades começarão a ser disponibilizadas em março deste ano - Fábio Guimarães

São Gonçalo: oportunidades começarão a ser disponibilizadas em março deste anoFábio Guimarães

Publicado 23/01/2025 07:37

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo renovou a parceria com a Firjan/Senai. O novo termo de cooperação técnica oferecerá, a partir de março deste ano até 2027, 2 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos aos gonçalenses.

Para oficializar a parceria, Evanildo Barreto, secretário de Desenvolvimento Econômico, esteve na sede da Firjan/Senai de São Gonçalo nesta quarta-feira (22), juntamente com o secretário de Comunicação Social, Alexandre Coutinho, para conhecer mais sobre os cursos oferecidos e a qualidade de ensino no local. Ele destacou a importância de fornecer cursos gratuitos para toda a população.

"Queremos capacitar nossos munícipes. É uma orientação do nosso prefeito Capitão Nelson que possamos melhorar cada vez mais o nível da qualificação profissional e de contribuição que essas pessoas formadas podem dar no futuro nas áreas de tecnologia e industrialização, por exemplo. Com os cursos, estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas no nosso município. Após a profissionalização, podemos levar os currículos dos formados para o Sistema Nacional de Emprego (Sine), onde são disponibilizadas as mais diversas vagas de emprego que oferecemos no Oportunidades", afirmou.

Bruno Aguiar, gerente operacional da unidade de São Gonçalo do Firjan/Senai, também destacou a importância dessa parceria. "O acordo de cooperação técnica tem como objetivo qualificar a mão de obra para a indústria, aumentando a produtividade do setor", afirmou.

Serão oferecidos cursos de eletricista de obras, mecânico de manutenção, caldeireiro, soldador mecânico, soldador de aço carbono eletrodo revestido 4G, operador de máquinas operatrizes, assistente administrativo, costureiro industrial do vestuário, modelista modelagem-manual, operador de computador, operador de sistemas computacionais em rede, dentre outros. O termo anterior de cooperação entre a Prefeitura e a Firjan/Senai, com 1.200 vagas, segue em vigor até maio de 2025.