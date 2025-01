São Gonçalo: 3ª Edição do São Gonçalo Segue em Fé reuniu autoridades e líderes religiosos - Julio Diniz

Publicado 23/01/2025 07:41

São Gonçalo - Na noite da última terça-feira (21), a Secretaria de Assistência Social, por meio da Coordenadoria Municipal de Assuntos Religiosos de São Gonçalo (COMAR-SG), promoveu a terceira edição do evento São Gonçalo Segue em Fé, Contra Preconceito e a Intolerância Religiosa, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte.

O evento, que contou com a presença de representantes de diversas instituições religiosas e de vários setores da Prefeitura, teve como objetivo promover uma discussão sobre a importância da igualdade e da liberdade religiosa em São Gonçalo. De acordo com Carlos André Ferrugem, coordenador de Assuntos Religiosos, a grande procura superou as expectativas, o que demonstra o crescente interesse da população e a necessidade de se aprofundar nas ações de combate à intolerância religiosa.

“Essa procura faz a gente querer organizar mais ações voltadas para o combate da intolerância religiosa. Com isso, fico feliz em atender a demanda e a proposta da coordenadoria, criada pelo Capitão Nelson, para aproximar as pessoas e garantir que a cidade seja livre de todo preconceito”, comemorou Ferrugem.

Em alusão ao Dia do Combate à Intolerância Religiosa, o evento visou, principalmente, ouvir a sociedade civil e as instituições religiosas, com o intuito de gerar políticas públicas que promovam a integração e o respeito mútuo.

Outro ponto importante abordado durante o evento foi o trabalho realizado pela gestão do Capitão Nelson para garantir uma cidade mais igualitária. O foco específico foi consolidar a liberdade religiosa já existente e continuar promovendo a liberdade para que todos possam expressar e manifestar suas crenças sem discriminação.

O evento também tratou de temas essenciais, como as leis que regulamentam as sonoridades emitidas pelas instituições religiosas, o acolhimento das vítimas de intolerância religiosa e a criação de comitês para monitorar e promover a proteção dos direitos religiosos.

“Nosso objetivo é garantir que as vítimas de intolerância religiosa tenham o suporte necessário e que possamos criar mecanismos que assegurem a liberdade de todos para praticar sua fé”, ressaltou Carlos André Ferrugem. Além disso, o evento teve a participação de diversas secretarias da Prefeitura de São Gonçalo, que estiveram presentes para apoiar e colaborar com as propostas e ações do encontro.