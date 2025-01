São Gonçalo: intervenções na Rua Mauricio de Abreu, em Neves, estão a todo vapor - Fábio Guimarães

Publicado 23/01/2025 08:20

São Gonçalo - Com o intuito de dar mais qualidade de vida para a população, as intervenções na Rua Mauricio de Abreu, em Neves, estão a todo vapor. Nesta quarta-feira (22), as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo atuavam no trecho inicial da rua, onde acontecem obras re revitalização da calçada.

O morador Célio Bonifácio, de 64 anos, relata que acompanha a obra e está muito satisfeito com os resultados. "Essas obras são ótimas, Neves estava precisando, aqui é a ponta da cidade. Há muitos anos, o nosso bairro era esquecido, aqui era tudo barro, agora estou muito feliz em ver essas melhorias chegando", afirmou.

No início da rua, foram instalados equipamentos para academia do idoso e vagas de estacionamento, para que os carros não fiquem parados na rua. E, em breve, uma nova pavimentação será realizada no local.

O comerciante, Julio Cesar Victorino, de 51 anos, conta que trabalha no local há mais de 30 anos, e vê os benefícios das intervenções na localidade. "A obra está ficando boa, o estacionamento é importante para o local, vejo que outras pessoas também estão elogiando. A verdade é que Neves mudou para melhor, espero que continue avançando", disse.

A Rua Maurício de Abreu deixou de ser secundária e passou a ser via principal sentido Centro de São Gonçalo com as intervenções do MUVI, o novo corredor viário que está sendo construído pela Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura. O trecho inicial, que antecede o MUVI, também está passando por mudanças agora e já recebeu drenagem, rede de esgoto, construção de meios-fios, calçadas e pavimentação.