São Gonçalo: Unidade alerta para os cuidados com a saúde mental - Renan Otto

Publicado 28/01/2025 09:36

São Gonçalo - Como não poderia ser diferente, o Espaço Rosa aderiu à Campanha Janeiro Branco, que alerta a população sobre a saúde mental e emocional. Na sala de espera da unidade foi ministrada palestra com a psicóloga Dayanna Ferreira, que abordou a importância de procurar ajuda e de cuidar quando surgem os primeiros sinais dos problemas com a saúde mental. Ainda foram oferecidos serviços de podologia, aferição de pressão e glicose para os pacientes.

“A Campanha Janeiro Branco é de conscientização para a saúde mental. Cuidar da mente é desafiador, mas é possível. A todo tempo, o nosso corpo dá sinais, mas temos o costume de achar que o que sentimos é normal. É um desafio identificar os problemas de saúde mental e não podemos deixar para depois. Quanto mais rápido os sintomas forem identificados, melhor para não chegar a uma crise de ansiedade ou depressão, por exemplo. Saúde mental é muito importante”, explicou a psicóloga.

As ações de orientação da Campanha Janeiro Branco continuam nas unidades de saúde até o fim deste mês. “Sempre lembramos que há psicólogos em todas as unidades básicas de saúde (USFs) e que o paciente pode procurar ajuda direto. Não há necessidade de passar por consulta médica. Nunca se falou tanto em saúde mental, que foi agravada após a pandemia do coronavírus. Temos que cuidar da mente para não adoecer todo o corpo”, disse a secretária municipal de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Toda a equipe multidisciplinar do Espaço Rosa participou da ação. Ainda estiveram presentes o subsecretário de Atenção Especializada, Vinícius Quintam e a vereadora Patrícia Silva.