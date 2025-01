São Gonçalo: projeto Sesc Verão acontece em fevereiro - Divulgação

Publicado 24/01/2025 16:52 | Atualizado 24/01/2025 16:54

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo vai receber mais uma edição do Sesc Verão, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Serão três noites de shows na Arena São Gonçalo, em Alcântara, além de diversas atividades esportivas e culturais, durante a manhã, na sede do Sesc, que fica no bairro Estrela do Norte. São atrações gratuitas para toda a família.

Pela terceira vez em São Gonçalo, o evento conta com realização do Sesc RJ e co-realização da Prefeitura de São Gonçalo e o Sindcomércio. Neste ano, o evento vai acontecer em mais de 20 cidades do Estado do Rio de Janeiro.

Os shows, cujas atrações serão divulgadas em breve, vão acontecer na Arena São Gonçalo, local que vem se consagrando como o principal destino de grandes atrações musicais na cidade. A Arena será aberta ao público a partir das 17h.



Serviço:



Sesc Verão São Gonçalo



Arena São Gonçalo, que fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho – antiga Avenida Maricá – em frente ao Atacadão, no Alcântara.



Sede do Sesc, que fica Avenida Presidente Kennedy, 755 - Estrela do Norte



Dias 14, 15 e 16 de fevereiro



Entrada franca e livre para todos os públicos