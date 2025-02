São Gonçalo: projeto tem como objetivo atender aos diversos interesses culturais da cidade - Divulgação

Publicado 11/02/2025 16:35

São Gonçalo - A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo iniciou as inscrições para as novas turmas do projeto CRIA SG, uma iniciativa que visa proporcionar acesso à cultura e promover experiências artísticas para a população. As inscrições ocorrerão exclusivamente de forma online entre os dias 10 e 28 de fevereiro, através do link: https://forms.gle/TK4P7D4tHMmpUVKF7

Para se inscrever, os interessados devem apresentar CPF, RG e comprovante de residência. A lista de selecionados será divulgada no dia 13 de março, no site oficial da Prefeitura de São Gonçalo, no Instagram da secretaria e também estará disponível no Centro Cultural Joaquim Lavoura. As aulas do CRIA SG estão previstas para iniciar no dia 17 de março, terão duração de seis a dez meses e os cursos oferecidos são: Teatro, Ballet, Jazz, Dança Contemporânea, Dança de Salão, Violão, Coral e Locução. O regulamento completo com todas as informações sobre os cursos e as inscrições está disponível no link: https://docs.google.com/document/d/1CrLpXgwT-TQYQJYJ3FakVAFM5ypO8PQRP7pGzqwDujE/edit?usp=sharing