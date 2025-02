São Gonçalo: espetáculo, que traz reflexões diárias, é voltado para crianças - Reprodução

Publicado 11/02/2025 16:34

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, na próxima semana, dia 20 de fevereiro, às 14h e 16h, o espetáculo Imperium Encantado que utiliza o universo infantil, baseado nas princesas da Disney, para passar mensagens de compaixão, força, coragem, esperança, imaginação e beleza interior. O espetáculo busca fazer as crianças, que são o público alvo, refletirem sobre questões diárias e se colocarem como protagonistas, buscando fazer o certo e respeitando a si mesmas.

As personagens incentivam o público a se tornarem protagonistas da própria história, enfrentando as questões do dia a dia com determinação, bondade e respeito. Imperium Encantado é um espetáculo que une encanto e reflexão, mostrando que todos têm o poder de transformar o mundo, começando por si mesmos. O espetáculo, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, tem entrada gratuita, com retirada no Sympla através dos links abaixo.Sessão das 14h:Sessão das 16h:Data: 20 de fevereiroHorário: 14h e 16hLocal: Teatro Municipal de São Gonçalo (R. Dr. Felíciano Sodré, 100 - Centro, São Gonçalo - RJ, 24440-440)