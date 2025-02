São Gonçalo: 'Praça Renovada' entrega a 19ª área de lazer revitalizada pelo projeto. - Julio Diniz

Publicado 11/02/2025 11:39

São Gonçalo - A população do bairro do Jardim Alcântara recebeu uma nova Praça Prefeito Gilberto Afonso Pires, inaugurada no último sábado. Isso porque a área de lazer foi totalmente revitalizada pelo Praça Renovada, projeto da Prefeitura de São Gonçalo que já transformou outras 18 áreas de lazer no município. A nova praça do Jardim Alcântara conta agora com novos brinquedos para as crianças e equipamentos para a academia do idoso, uma nova quadra poliesportiva, um novo paisagismo, pintura, mesas, cadeiras, bancos e postes de luz. No evento, estiveram presentes também o vice-prefeito João Ventura; o vereador Alcemir Maciel e vários secretários. O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes e da Secretaria Municipal de Ordem Pública, com equipes do Ordenamento Urbano e da Guarda Municipal.

Durante o evento, as crianças puderam participar das atividades proporcionadas pela Caravana de Arte e Lazer, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer – Faelsg, e os munícipes puderam assistir a um show completo e gratuito da banda da Orquestra Municipal. O prefeito Capitão Nelson esteve no local para entregar a praça para os moradores do bairro. "É uma satisfação estar aqui! Essa é a primeira inauguração que estamos realizando nesse segundo governo, que começou no início deste ano. E prometo que é a primeira de muitas outras que virão, tanto na área da educação quanto na saúde e em obras. Atuamos com um time, uma engrenagem, contando com o apoio dos secretários, funcionários e vereadores. Juntos, estamos transformando a cidade de São Gonçalo, que sofreu, anteriormente, com décadas de atraso. Hoje, somos referência em saúde no Estado do Rio, por exemplo, com o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR). Isso tudo é fruto de muito trabalho do nosso time. Estamos tentando, de todas as maneiras, dar mais dignidade aos gonçalenses. Essa nova praça é de vocês e eu peço que vocês cuidem delas como se fosse a casa de vocês, conservem os equipamentos. O trabalho vai continuar!", afirmou.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também esteve no evento e destacou o avanço que o município de São Gonçalo tem dado nesses últimos anos, sob a gestão do prefeito Capitão Nelson. "Obrigado a todos que estão aqui celebrando conosco mais essa conquista no município. O projeto Praça Renovada foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura, que montou o projeto dessa praça, em parceria com a Secretaria de Conservação, que realizou a execução das obras. O projeto Praça Renovada foi um pedido do Capitão Nelson que desejava proporcionar um espaço de lazer para as crianças no seu bairro e espaços de convivência para toda a família. O projeto já avançou por todo o município. Essa praça ainda não havia sido contemplada, mas, após o pedido de muitas pessoas, o projeto foi executado aqui. Esse é apenas um dos benefícios que a região do Jardim Alcântara recebeu nesse governo. Tudo o que vem acontecendo na nossa cidade é um trabalho de união e vamos seguir por mais. Quero citar o empenho e trabalho do deputado federal Altineu Côrtes, que batalha incansavelmente para trazer recursos de Brasília para cá, e do governador Cláudio Castro, que é um grande parceiro da nossa cidade, fazendo os investimentos aqui para que o Capitão Nelson possa dar continuidade ao trabalho que tem feito nessa gestão", disse.

Na nova praça, que é um espaço de lazer revitalizado, gratuito e integrado ao bairro, uma calçada foi criada ao redor dela, além da instalação de rampas e do piso tátil pensando na acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD). O secretário de Conservação, Edson Leal, também esteve no evento e celebrou mais esse espaço revitalizado. A praça do Jardim Alcântara é a 19ª área de lazer revitalizada pelo projeto Praça Renovada. “Entregar mais esse espaço de lazer revitalizado é um orgulho para nós. Nossas equipes da Secretaria de Conservação trabalharam arduamente desde outubro para entregar essa praça revitalizada, com novos brinquedos, uma quadra revitalizada, paisagismo e pintura. Esperamos que a população aproveite do melhor que esse espaço tem a oferecer", afirmou.

A população também comemorou a nova entrega. É o caso da professora Gisela Fonseca, de 49 anos. Ele esteve no evento com o filho dela Antônio César, de 4 anos. "Graças a Deus, agora temos uma área de lazer. Moro aqui há 24 anos e precisávamos disso. Agora, meu filho vai crescer com uma área de lazer digna para ele. A praça anterior estava péssima. Agora, essa nova praça está com uma pintura linda, equipamentos de lazer, está maravilhosa. Estou satisfeita e agora espero que a população cuide também, conserve", disse.

Praça Renovada – Esta é a 19ª área de lazer revitalizada pelo projeto. Além da Praça do Jardim Alcântara, o projeto já foi concluído também em outros 18 espaços, sendo eles: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho; e a Praça Thiago Evangelista de Vasconcellos, do bairro Almerinda; Praça do Pontal; e Praça do Porto do Rosa.