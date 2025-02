São Gonçalo: "Práticas que promovem o combate ao racismo e ao preconceito religioso", foi o seminário realizado na cidade - Luiz Carvalho

São Gonçalo: "Práticas que promovem o combate ao racismo e ao preconceito religioso", foi o seminário realizado na cidadeLuiz Carvalho

Publicado 11/02/2025 11:12 | Atualizado 11/02/2025 11:12

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Coordenadoria de Promoção e Igualdade Racial, realizou, nesta sexta-feira (7), o 3° Seminário de Liberdade Religiosa, Democracia e Educação no município. O evento ocorreu junto com a Feira da Cultura, às 10h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão.

Em conformidade com o Conselho de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção de Igualdade Racial e Étnica de São Gonçalo (Comirsg), o objetivo do seminário foi promover o conhecimento e gerar tolerância, respeito ao pluralismo religioso e étnico, seguindo os princípios estabelecidos pela Constituição Brasileira. “Quando temos a ideia de somar liberdade religiosa, democracia e educação e igualdade racial, é com o propósito de trazer mais conhecimento sobre as etnias e combater o racismo e o preconceito religioso”, afirmou a vice-presidente da Comirsg, Bianca Cardume, representante da sociedade civil.

O seminário, com o tema “Práticas que promovem o combate ao racismo e ao preconceito religioso”, foi realizado pelos palestrantes: Mãe Márcia D’Oxum, uma das mais importantes lideranças religiosas do Candomblé; Negrogun Luiz Eduardo, ativista pelos direitos da população negra e atual presidente do Conselho Estadual de Direitos do Negro (Cedine); e Mãe Adriana de Bessem, Yaloriá e jornalista. Além disso, teve depoimentos do Pastor Eduardo Gomes, representantes da Mãe Alba de Oxossi e uma apresentação cultural de dança afro contemporânea, com o grupo Filhos de Oya. A coordenadora de Promoção e Igualdade Racial, Daniele Fontoura, reforçou a importância do seminário. “É importante falarmos sobre os pilares, trabalhando por uma cidade mais justa, equilibrada e antirracista, debatendo sobre educação e diferentes esferas religiosas”, disse. A secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira, também prestigiou o seminário.

A Feira da Cultura também esteve disponível no local, das 10h às 17h, em parceria com a Feira Aduke, que é um espaço de valorização da diversidade cultural, com um enfoque no empreendedorismo, especialmente das mulheres empreendedoras da cidade, dando a oportunidade de apresentar seus trabalhos artesanais e gastronômicos, destacando a riqueza da cultura local.