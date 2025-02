São Gonçalo: programa facilitou o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sine - Fábio Guimarães

São Gonçalo: programa facilitou o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do SineFábio Guimarães

Publicado 08/02/2025 09:56

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), realizou a terceira edição do Programa Oportunidades do ano, nesta sexta-feira (7), no Pátio Alcântara. Nesta edição, mais de 170 vagas de emprego foram ofertadas para centenas de gonçalenses que estiveram presentes. Além disso, o programa facilitou o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sine.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, destacou a importância do programa para os gonçalenses. "Estamos seguindo uma recomendação do prefeito Capitão Nelson e oferecendo vagas de emprego para os gonçalenses. O nosso município tem muita mão de obra e fazemos a conexão com as empresas. Esta é a terceira edição do ano e pretendemos continuar realizando, pelo menos, uma edição ao mês", afirmou.

Durante a realização do programa, foram feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros. Dentre as vagas disponibilizadas, estavam cargos para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência e das mais diversas idades. Alguns cargos disponibilizados foram: manobreiro, motorista de ônibus rodoviário, atendente de lojas, fiscal de loja, consultor técnico, auxiliar de limpeza e outros.

Gustavo do Nascimento, de 38 anos, está há um ano sem trabalhar. Desde então, ele busca uma chance de se recolocar no mercado do trabalho e pode ter conseguido com o Oportunidades. Isso porque, nesta sexta-feira (7), na ação, ele conseguiu uma carta de encaminhamento para realizar uma entrevista para a vaga de fiscal de loja. "O atendimento foi ótimo. Recomendo a todos os meus amigos, é uma ótima chance. Eu soube desse programa pelas redes sociais da Prefeitura e não perdi tempo. Traballho é essencial, é dignidade, estou com uma ótima expectativa para essa vaga", disse o morador do bairro Vista Alegre.