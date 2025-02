São Gonçalo: sorteio de brindes (cesta básica, kit escolar, garrafa térmica, boné de reciclagem, produtos feito com reciclagem de caixa de leite e outros) acontecerão no Ecoponto de Santa Luzia - Renan Otto

Publicado 08/02/2025 07:44

São Gonçalo - Em comemoração ao primeiro ano do Ecoponto de Santa Luzia, inaugurado no dia 7 de fevereiro de 2024, será realizada, a partir das 11h desta segunda-feira (10), uma celebração gratuita e aberta ao público. O evento é uma realização da Eccos Sustentável, responsável pelo espaço, em parceria com a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo.

Para comemorar, será feito o sorteio de brindes (cesta básica, kit escolar, garrafa térmica, boné de reciclagem, produtos feito com reciclagem de caixa de leite e outros) no Ecoponto de Santa Luzia e haverá um bolo de comemoração ao aniversário do equipamento. Em um ano de funcionamento, o Ecoponto de Santa Luzia já reciclou mais de 11.826 quilos de papel, mais de 4.150 quilos de metal, 7.098 quilos de plástico, 72.605 quilos de vidro, 1.383 litros de óleo, dentre outros.

Sorteios - Antecipando as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, os Ecopontos de São Gonçalo estarão realizando sorteios de brindes para estimular a prática da coleta seletiva e reciclagem. Alguns sorteios serão mensais e outros serão semanais. A ação já está valendo e segue até junho. Os sorteios serão válidos para os dois Ecopontos: de Santa Luzia e Barro Vermelho. O primeiro sorteio acontecerá também nesta próxima segunda-feira, 10 de fevereiro, às 10h, no Ecoponto do Barro Vermelho, já o segundo ocorrerá no Ecoponto de Santa Luzia, às 11h. Em cada um deles, serão sorteados os mesmos brindes, que incluem cesta básica, kit escolar, garrafa térmica, boné de reciclagem, produtos feito com reciclagem de caixa de leite e outros.

Para participar do sorteio, é necessário que as pessoas levem, pelo menos, três quilos de materiais recicláveis aos Ecopontos. A partir daí, elas receberão um cupom no qual deverão informar o número da pesagem, o seu nome e um telefone para contato. Após ser preenchido, o cupom deverá ser depositado na urna localizada no respectivo Ecoponto. As urnas serão representadas por potes de vidro com abertura na tampa.

Os sorteios serão divididos em semanais e mensais. Os sorteios semanais serão feitos todas as segunda-feira (com exceção de feriados), a partir das 10h da manhã, nos Ecopontos (cada um dos Ecopontos realizará o seu sorteio respectivamente). Todos os cupons depositados nos dois Ecopontos estarão participando do sorteio mensal. Os prêmios serão divulgados previamente a cada semana. Na Semana do Meio Ambiente, que vai do dia 2 ao dia 7 de junho, serão feitos sorteios diários, com prêmios especiais, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Todos os sorteios serão transmitidos ao vivo pelo Instagram da Associação Nacional da Cadeia Produtiva da Reiclagem (Ancapre).



Ecopontos - É nos ecopontos que os gonçalenses podem trocar resíduos e materiais recicláveis por dinheiro digital, creditado em um cartão que pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais da cidade. Nos Ecopontos, são aceitos materiais recicláveis de plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado. O projeto é uma iniciativa da campanha “Limpa São Gonçalo” e foi desenvolvido pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável. O Ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social, que emite a documentação necessária para o catador que não tiver documentos. Assim, ele poderá ser cadastrado e sua conta digital será aberta.



Serviço:



O Ecoponto de Santa Luzia está localizado na Rua Visconde Seabra. O Ecoponto do Barro Vermelho fica na Rua Lúcio Tomé Feteira. O horário de funcionamento de ambos é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados.