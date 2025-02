São Gonçalo: evento em combate à discriminação religiosa - Reprodução

Publicado 05/02/2025 20:32

São Gonçalo - Nesta próxima sexta-feira (7), São Gonçalo será palco de uma importante iniciativa para promoção da liberdade religiosa, democracia e respeito à diversidade cultural. O 3° Seminário de Liberdade Religiosa, Democracia e Educação acontecerá junto com a Feira da Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, trazendo uma rica programação de debates, apresentações culturais e oportunidades para o empreendedorismo local.

O 3° Seminário de Liberdade Religiosa, Democracia e Educação, promovido pela Coordenadoria de Promoção e Igualdade Racial do Município de São Gonçalo, em conformidade com o Conselho de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção de Igualdade Racial e Étnica de São Gonçalo (Comirsg), tem com objetivo promover o conhecimento e gerar tolerância, respeito ao pluralismo religioso e étnico, em consonância com os princípios estabelecidos pela Constituição Brasileira.

Durante o evento serão discutidas práticas que combatem o racismo e o preconceito religioso, além de promover a inclusão e o respeito pela liberdade de crença.

A programação inclui palestras de nomes como Mãe Márcia D’Oxum, uma das mais importantes lideranças religiosas do Candomblé; Negrogun Luiz Eduardo, ativista pelos direitos da população negra; e Mãe Adriana de Bessem, Yaloriá e jornalista. Além disso, o evento contará com uma apresentação cultural de dança afro contemporânea, com o grupo Filhos de Oya, e depoimentos de Mãe Alba de Oxossi e Pastor Eduardo Gomes, entre outros.

Simultaneamente ao seminário, a Feira da Cultura será realizada em parceria com a Feira Aduke, que vai acontecer das 10h às 17h. O evento tem se destacado por ser inclusivo, voltado para o empreendedorismo local, especialmente para as mulheres negras empreendedoras. A proposta da feira está em sintonia com as atividades que já vêm sendo realizadas com sucesso no Centro Cultural Joaquim Lavoura. O evento proporcionará aos empreendedores a oportunidade de apresentar seus trabalhos artesanais e gastronômicos, destacando a riqueza da cultura local.



PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO:



-Abertura - 13h às 13h15:



Daniele Gonçalves Fontoura – Professora de História e Assistente Social da Coordenadora de Promoção e Igualdade Racial do Município de São Gonçalo. Presidente do Conselho de Defesa e Direito do Negro e Promoção de Igualdade Racial e Étnica de São Gonçalo. Presidente do Projeto Dandaras para Sempre.



Bianca Faria da Silva – Pedagoga, Professora de Letras e Literatura da UNINTER; Coordenadora do Projeto Cardume Afro Cultural e Conselheira e Vice-Presidente da Comirsg.



-Apresentação Cultural de Dança Afro Contemporânea - 13h20 às 13h40:



(Grupo de dança filhos de Oya)



Professora: Auleon Maria



-Seminário - 14h às 15h30:



Tema: Práticas que promovem o combate ao racismo e ao preconceito religioso



Palestrantes:



Mãe Márcia D’Oxum - Mãe Márcia D'Oxum, nascida Márcia Dória Pereira em 1958, é uma destacada Iyalorixá e ativista cultural brasileira. Iniciada no Candomblé aos nove anos por Mãe Menininha do Gantois, em Salvador, ela lidera o terreiro Egbe Ilè Iyá Omidayê Àe Obalayó, localizado em São Gonçalo.



Negrogum Luiz Eduardo - Luiz Eduardo de Oliveira, mais conhecido como Negrogun, é uma figura proeminente na luta pelos direitos da população negra no Rio de Janeiro. Atuando como presidente do Conselho Estadual de Direitos do Negro (Cedine), ele tem desempenhado um papel fundamental na organização de eventos e na promoção da consciência negra.



Mãe Adriana de Bessem - Adriana Carla formada em Jornalismo e atua na área de relações institucionais. Também conhecida como Yaloriá Adriana de Bessen.



Mediadoras: Daniele Gonçalves Fontoura e Yalaé Bianca D' ango



-Depoimentos e Integrações - 16h às 16h20:



Mãe Alba de Oxossi e Pastor Eduardo Gomes



-Encerramento - 16h30