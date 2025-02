São Gonçalo: salário de janeiro já foi pago - Alexandre de Sa

Publicado 05/02/2025 08:29

São Gonçalo - Os agentes comunitários de saúde (ACSs) de São Gonçalo receberam o pagamento da folha de janeiro nesta terça-feira (4). O salário é de dois salários mínimos, além do adicional de 20% de insalubridade, já com aumento de 7,5%, referente ao mesmo aumento do salário mínimo nacional. O repasse referente ao mês de janeiro em fevereiro foi possível devido aos esforços do Poder Executivo.

“Todos os anos, os agentes têm aumento no salário equiparado ao aumento do salário mínimo. No entanto, o repasse nem sempre é feito já no mês subsequente. Neste ano, conseguimos fazer com que o repasse fosse feito já no primeiro mês, mostrando que estamos nos esforçando para assegurar os direitos dos trabalhadores”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Desde 2022, com a sanção da Lei 1364/2022 pelo prefeito Capitão Nelson, que alterou a Lei Municipal 173/2008 por conta da emenda constitucional 120/2022, os agentes comunitários passaram a receber pagamento equivalente a dois salários mínimos vigentes no país, aposentadoria especial e 20% de adicional de insalubridade.

Os vencimentos dos agentes comunitários de saúde são reajustados, automaticamente, quando o salário mínimo é modificado. O piso salarial passou de R$ 2.824,00 em 2024 para R$3.036,00 por mês em 2025, além dos 20% de insalubridade, que passou de R$564,80 para R$607,20.