São Gonçalo: feira na Gávea recebe material de artesanato dos gonçalensesJulio Diniz

Publicado 05/02/2025 08:21

São Gonçalo - A cidade terá o privilégio de levar seu artesanato à sexta edição do evento “CasaBloco. Ô abre alas, que eu quero passar”, que ocorrerá entre os dias 6 e 8 deste mês, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. A participação de São Gonçalo será no primeiro dia do evento, 6 de fevereiro, com um stand exclusivo dedicado à exibição e comercialização de peças de artesanato locais.

Com o tema “Amores, Cores e Carnavais”, a CasaBloco se reinventa a cada ano e, nesta edição, promete surpreender o público com novidades imperdíveis. O evento, que surgiu em 2018, é um espaço plural que reúne blocos, artistas e manifestações culturais de diversas regiões do Brasil, celebrando a diversidade e a riqueza do carnaval e da arte popular brasileira.

“A participação do Artesanato de São Gonçalo na CasaBloco 2025 é uma oportunidade incrível para valorizar e divulgar a nossa cultura. Estamos orgulhosos de poder representar os talentosos artesãos da cidade, cujas peças são verdadeiras expressões da nossa identidade. O evento oferece uma visibilidade importante para o nosso trabalho, reforçando o papel do artesanato como um dos pilares da cultura local e promovendo a economia criativa de São Gonçalo”, explicou a secretária de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, Julia Sobreira.

O stand de São Gonçalo será uma oportunidade única para os visitantes conhecerem e adquirirem obras que refletem a criatividade e o talento dos artesãos da cidade, consolidando a participação do município no cenário cultural do estado.



Serviço



Local: Jockey Clube Brasileiro, Praça Santos Dumont, 31 / RJ

Data: 06, 07 e 08 de fevereiro de 2025

Horários: Quinta-feira: 15h às 21h

Sexta-feira: 14h às 22h - Sábado: 10h às 22h