São Gonçalo: cidade promove a igualdade racialReprodução

Publicado 05/02/2025 08:02

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, convida os empreendedores da cidade a participar do Programa Selo de Igualdade Racial. Os interessados em receber o Selo poderão se inscrever a partir de quarta-feira (5).

O Programa Selo de Igualdade Racial é uma certificação que reconhece instituições que promovem a igualdade racial e combatem o racismo. O selo se destina a empresas públicas e privadas, conveniadas ou contratadas pelo poder público municipal. O objetivo é incentivar a adoção de políticas afirmativas por meio de cotas, reservando 20% do quadro de funcionários para pessoas afrodescendentes. As inscrições vão até o dia 30 de abril e devem ser realizadas através do link https://forms.gle/tgQiXbP83B165mRr8