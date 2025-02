São Gonçalo: Caravana de Arte e Lazer será retomada pela Prefeitura - Divulgação

Publicado 02/02/2025 19:46

São Gonçalo - O Projeto ‘Caravana de Arte e Lazer’ faz a alegria do gonçalense há três anos e, em 2025, beneficiará mais de 100 mil moradores de todos os bairros dos cinco distritos de São Gonçalo. O projeto, que é executado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), consiste na democratização das atividades de lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos, incluindo pessoas com deficiência (PcD), e retomará as atividades a partir de fevereiro.

Com público estimado em até mil pessoas por edição, o “Caravana de Arte e Lazer” oferece atividades artísticas com apresentações (oficinas de cultura, pintura, musicais, personagens infantis, etc), pré-desportivas (vôlei, futebol, entre outros), recreativas (corrida de saco, pula corda, modelagem com bexigas, amarelinha, cabo de guerra, entre outras) e equipamentos recreativos (cama elástica, balão pula-pula, piscina de bola, entre outros).

Ao longo da primeira gestão do prefeito Capitão Nelson, a "Caravana de Arte e Lazer" percorreu mais de 60 bairros, em especial em áreas de maior vulnerabilidade social, levando alegria e sonhos para milhares de crianças. A primeira edição aconteceu justamente no Dia das Crianças, em outubro de 2022, e a partir de então tornou-se um dos projetos mais esperados pela população.