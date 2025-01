São Gonçalo: equipe da Guarda que estava em patrulhamento foi acionada pelos responsáveis pela Central de Segurança - Divulgação

Publicado 31/01/2025 07:10

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo prendeu dois homens, um de 20 anos e outro de 29, após eles tentarem furtar quatro metros de cabos de energia na esquina das ruas Jovelino de Oliveira Viana e Nair de Andrade, no Alcântara, nesta madrugada de quinta-feira (30). A dupla ainda tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas foi detida após um cerco tático.

Por volta das 2h da manhã, uma equipe da Guarda que estava em patrulhamento foi acionada pelos responsáveis pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) para deter dois suspeitos que foram flagrados pelas câmeras tentando furtar cabos de energia no Alcântara. Os homens tentaram se separar e fugir quando a viatura chegou, mas os agentes conseguiram montar um cerco tático e prender a dupla.

Os dois homens foram, então, algemados e os agentes confirmaram com os responsáveis pela CSSG que eles eram os suspeitos que foram flagrados pelas câmeras cometendo o furto de fios. Antes de serem detidos pelos guardas, os suspeitos ainda tentaram se livrar do produto do furto, mas os quatro metros de fio e uma faca de serra de cozinha foram localizados nas proximidades.

Os dois suspeitos foram, então, encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), sendo levados em seguida para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos.

Outras prisões - Além deste caso, os agentes da Guarda Municipal realizaram seis prisões diferentes nesta semana. Um motorista de aplicativo que utilizava um cadastro falso foi preso pelos agentes durante uma ação de fiscalização de veículos em conjunto com os agentes do 7° BPM (Polícia Militar), nesta segunda-feira (27). A foto utilizada na conta do aplicativo era do suspeito, no entanto, os dados do cadastro dele e da moto eram divergentes, com informações de outras pessoas. O caso foi enquadrado como falsidade ideológica. Outras cinco prisões ocorreram no Alcântara e no Galo Branco, na madrugada de terça-feira (28). Um homem foi preso pelas equipes depois que tentou furtar um poste de ferro na Arena São Gonçalo; outro foi detido após pichar comércios em outra parte da via e mais três foram presos furtando cabos, em outra ocorrência.