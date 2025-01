São Gonçalo: trabalho de resgate de animais de grande porte teve início em novembro de 2024 - Divulgação

Publicado 31/01/2025 06:34

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes (Semmatran) da Prefeitura de São Gonçalo segue atuando rotineiramente na apreensão e no manejo de animais de grande porte que estão soltos pelas vias do município. Nesta quinta-feira (30), por exemplo, dois cavalos foram resgatados. Os animais foram encontrados na Rua Capitão Alonso Farias, no Lindo Parque.

Desde o início das apreensões, que começaram em novembro de 2024, foram apreendidos 47 animais de grande porte, contando com os dois apreendidos nesta quinta, por equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, em conjunto com agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) da Guarda Municipal.

O trabalho de resgate de animais de grande porte teve início em novembro de 2024. São resgatados os animais encontrados em logradouros ou vias públicas do município, seja na zona rural ou urbana, sem seus tutores. Os animais podem ser equinos, bovinos, asininos, suínos, bubalinos, caprinos e ovinos.

Vale destacar que os animais apreendidos ficam sob responsabilidade da empresa que presta o serviço de recolhimento. Eles são levados para um curral em Seropédica, na Zona Oeste do Rio, onde está localizada a empresa, que tem convênio com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No curral, os animais são recebidos por um médico veterinário que realiza exames laboratoriais, medicação e vacinação da raiva.

O animal poderá ficar até, no máximo, 30 dias no curral e, em seguida, ele poderá ser doado ou leiloado, por exemplo, caso o tutor não apresente a documentação necessária para reavê-lo e não efetue o pagamento das taxas e multas decorrentes da apreensão.

O animal apreendido terá sua foto publicada no Diário Oficial do município, juntamente com as informações sobre onde e quando ele foi apreendido. Dessa forma, o tutor poderá ficar informado se seu animal foi apreendido. Após a publicação, o tutor deverá ir até a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e solicitar as informações necessárias para reaver o animal.