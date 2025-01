São Gonçalo: durante a aula presencial, as autoridade de trânsito que concluíram o curso puderam tirar suas dúvidas - Fábio Guimarães

Publicado 29/01/2025 18:51 | Atualizado 29/01/2025 18:51

São Gonçalo - Cerca de 160 agentes de autoridade de trânsito da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e da Guarda Municipal, ligada à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, concluíram, nesta quarta-feira (29), um curso de formação e outro de atualização para atuar como agentes de trânsito no município. O curso, que foi desenvolvido na modalidade de Educação a Distância (EaD), teve sua aula final feita de forma presencial, no Teatro Municipal de São Gonçalo.

O principal objetivo do curso é qualificar ainda mais as autoridades de trânsito. As aulas, na modalidade Ead, tiveram início no final do ano passado. Ao todo, cerca de 50 agentes fizeram o curso de formação, com aulas ligadas a temas como ética e cidadania, psicologia aplicada, legislação de trânsito dentre outras; e mais 110 agentes fizeram o curso de atualização, com aulas ligadas à legislação de trânsito, noções de engenharia e tráfego e sinalização de trânsito.

Durante a aula presencial, as autoridade de trânsito que concluíram o curso puderam tirar suas dúvidas sobre as aulas com Leandro Macedo, coordenador do curso, e Emanuel Silva, instrutor do curso, um dos autores da obra 'Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito' e participante da consulta pública colaborando para a atualização da Resolução 985 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Todos receberam certificados de conclusão do curso.

"Os cursos foram dados para autoridades de trânsito que já atuavam no município. Os que fizeram o curso de formação são agentes mais recentes e os que fizeram o de atualização já atuam há mais tempo no município. O nosso objetivo é fornecer ainda mais capacitação para os agentes. Ambos os curso foram dados pelos mesmos instrutores e são referência no Brasil inteiro. Vale destacar que todos os vídeos das aulas deveriam ser assistidos completamente para serem validados, os alunos não podiam 'pular' as aulas e eles deveriam fazer provas ao final de cada módulo, garantindo a total aprendizagem para que eles possam atuar da melhor forma pelas ruas do município", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.

Maicon Silva dos Santos, de 44 anos, foi um dos alunos que concluiu o curso de atualização. Ele ressaltou a importância dessas aulas para sua atuação profissional. "Eu já trabalho há 13 anos no município e sempre busquei me atualizar com os mais diversos cursos, porém, nenhum foi tão completo quanto esse. Ele é importante, mostra os pontos nos quais nós, agentes, devemos nos atentar, procedimentos importantes e muito mais. É nota 10! Nunca fiz um curso tão bom quanto esse antes", afirmou.