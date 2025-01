São Gonçalo: equipe foi acionada por agentes da CSSG, perto de 1h, para ir até a Arena São Gonçalo, no Alcântara - Divulgação

Publicado 29/01/2025 10:29

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo deteve cinco homens que estavam cometendo crimes nesta madrugada de terça-feira (28). Um homem foi preso pelas equipes depois que tentou furtar um poste de ferro na Arena São Gonçalo; outro foi detido após pichar comércios em outra parte da via e mais três foram presos furtando cabos, em outra ocorrência.

Uma equipe foi acionada por agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), perto de 1h, para ir até a Arena São Gonçalo, no Alcântara, onde um homem estava tentando furtar um poste de ferro. Quando chegaram no endereço mencionado, a equipe da Guarda encontrou um homem carregando um poste dividido em duas partes. Outros dois homens que estavam com o suspeito conseguiram fugir ao perceber a presença dos agentes.

O suspeito foi, então, detido e levado para a 74ª DP (Alcântara), onde foi constatado que ele já possui duas anotações por furtos anteriores. Ele, em seguida, foi levado para a 73ª DP (Neves), onde segue preso.

Pichação - Um outro homem foi detido por uma equipe da Guarda que estava em patrulhamento próximo à Rua Jovelino de Oliveira Viana, no Alcântara. Os agentes também foram acionados pela CSSG para verificar o caso de um suspeito que estava fazendo pichações em comércios no Alcântara. No local, os agentes localizaram um homem próximo ao ponto de ônibus. Com ele, foram encontrados uma faca, duas chaves de fenda, três papelotes de maconha, um cigarro de maconha e duas latas spray. O suspeito foi levado para a 74ª DP (Alcântara), onde confessou que pichou duas bancas de jornal e um comércio. Ele assinou um termo e foi liberado.

Furto de fios - Por volta das 4h da manhã, outros três homens foram presos furtando fios após chamados da CSSG. Um suspeito foi encontrado por agentes da Guarda num poste, com os fios furtados, na Rua Jovelino de Oliveira Viana, no Alcântara, e os outros dois, que atuavam como olheiros, foram localizados na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Galo Branco. Estes foram levados para a 74ª DP (Alcântara) e para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos.