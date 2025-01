São Gonçalo: equipes de fiscalização concentraram na verificação de infrações - Divulgação

Publicado 28/01/2025 17:48

São Gonçalo - A Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, realizou uma operação de ordenamento urbano chamada de “Operação Sossego”. A ação teve como objetivo averiguar denúncias de irregularidades em bares e restaurantes dos bairros do Gradim, Camarão, Rocha e Colubandê.

As equipes de fiscalização se concentraram na verificação de infrações como poluição sonora (excesso de ruído proveniente de som mecânico e/ou musical, perturbando o sossego público); obstrução de calçadas e uso irregular do espaço público (utilização de calçadas e vias públicas para a colocação de mesas e cadeiras sem autorização obrigatória).

A operação resultou em 11 notificações, sendo quatro autos de apreensão, com 40 apreensões, entre mesas, cadeiras, caixa de som, cones e grades. Os estabelecimentos notificados terão prazo para regularizar a situação. Caso as irregularidades persistam, novas medidas serão tomadas, podendo culminar na interdição do local.