São Gonçalo: ações educativas no município - Divulgação

São Gonçalo: ações educativas no municípioDivulgação

Publicado 28/01/2025 09:59

São Gonçalo - Neste domingo (26), Dia Mundial da Educação Ambiental, São Gonçalo reforçou o seu compromisso com a preservação ambiental e a conscientização coletiva, destacando o impacto de iniciativas como o Projeto “Estudo Vivo”. Ao longo de 2024, o projeto promoveu uma série de ações educativas, integrando comunidades, escolas e organizações no esforço de proteger os ecossistemas locais.

Liderado pelas coordenadoras Lorena Ramos, Marianna Orioli e Thaís Saraiva, em parceria com agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) de São Gonçalo, o “Estudo Vivo” reforça o compromisso do município em fomentar uma cultura de sustentabilidade através de atividades que incluem trilhas ecológicas, palestras, exposições e oficinas de sensibilização. Durante o ano de 2024, cerca de 700 alunos foram diretamente impactados pelas ações do projeto, que teve como foco a biodiversidade do bioma Mata Atlântica e a importância de práticas sustentáveis no dia a dia.

Em 2024, o “Estudo Vivo” também participou de eventos importantes, que reforçaram as iniciativas de educação ambiental no município. Entre as atividades de maior destaque do ano esteve a 1ª Mostra de Educação Ambiental de São Gonçalo, realizada em novembro no Teatro Municipal. O evento reuniu 240 alunos da rede municipal de ensino, que participaram de oficinas práticas e apresentações sobre a fauna e flora da Mata Atlântica.

No Dia Mundial da Educação Ambiental, o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, destacou os avanços do projeto e os planos para expandir as iniciativas de educação ambiental em 2025.

“No ano de 2024, obtivemos conquistas significativas. O Projeto “Estudo Vivo” mostrou como a união entre escolas, comunidade e instituições pode transformar o olhar sobre o meio ambiente através da educação. Agora, queremos ampliar essas ações, desenvolvendo novas estratégias que engajem ainda mais pessoas e garantam a continuidade do trabalho realizado”, afirmou o secretário.

As vivências do “Estudo Vivo” ocorrem nas áreas de proteção ambiental (APAS) das Estâncias de Pendotiba e do Engenho Pequeno, todas as terças e quartas-feiras em dois horários: das 09h às 11h e das 14h às 16h. A escola que deseja realizar o agendamento para visitação dos espaços pode se inscrever pelo e-mail projetoestudovivosg@gmail.com.