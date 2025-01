São Gonçalo: 40 vagas para servidores e 60 para agentes do Sistema de Garantia de Direitos - Reprodução

Publicado 28/01/2025 09:48

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo irá promover o curso de capacitação com o tema "Educação Social, Questão Social e Metodologias de Trabalho" para educadores sociais. As aulas vão ocorrer nos dias 12, 19 e 26 de março, das 13h às 16h30, no Auditório C da Faculdade de Formação de Professores (FFP/UERJ), que fica na Rua Francisco Portela, 1470, no Patronato. As inscrições devem ser realizadas através do link https://docs.google.com/forms/d/1lg4uE4GrSURcTHpQQvwuQxiKYZ-lBEXKyaWOesHxtoU . Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de fevereiro.

Serão 60 vagas destinadas para aqueles que compõem a rede do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes do município e 40 vagas para os educadores dos equipamentos de Serviço em Abordagem Especializada para Crianças e Adolescentes (SEACA), Acolhimentos Institucionais e Familiar, pertencentes à Subsecretaria da Infância e Adolescência e também da Proteção Social Especial como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).

Com aulas de diferentes temas, o foco da capacitação é a criação de uma linha de cuidados para as crianças e adolescentes acolhidas nos diversos equipamentos existentes e a sensibilização dos educadores sociais nestes cuidados. Tem como objetivo também aprimorar a escuta qualificada e contribuir para o melhor desenvolvimento da atuação de trabalho, bem como disseminar os conhecimentos referentes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as demais legislações pertinentes.



Programação:



- Dia 12: "Da Situação Irregular à Proteção Integral: Crianças e Adolescentes como Prioridade Absoluta", ministrada por Daniel Campos.



- Dia 19: "A Aplicabilidade de Possíveis Metodologias de Trabalho na Prática dos Acolhimentos Infanto Juvenis", ministrada por Natalia Figueiredo.



- Dia 26: "O Papel do Educador Social no Processo Socioeducacional do Acolhimento de Crianças e Adolescentes", ministrada por Maria Sobrinho.