São Gonçalo: ação de comprometimento com a saúde dos funcionários no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha - Renan Otto

Publicado 28/01/2025 10:12

São Gonçalo - Em mais uma ação de comprometimento com a saúde dos funcionários, o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, realizou o evento “Quem Cuida da Mente, Cuida da Vida”, em alusão à Campanha Janeiro Branco.

“Esse foi o primeiro evento de 2025 para o fortalecimento da equipe. A gente precisa garantir a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental. Se a gente não consegue estar bem conosco, a gente não vai conseguir prestar um bom atendimento para o outro. Por isso, é fundamental que a gente saia com essa percepção de como é importante começar o ano melhorando a nossa missão para melhorar a do outro”, disse Lúcia Helena, gerente de práticas assistenciais do HCCOR.

Na parte da manhã, o enfermeiro da rede municipal de saúde Edmilson da Silva falou sobre o tema que deu nome ao evento “Quem Cuida da Mente, Cuida da Vida” e abriu o ciclo de palestras para os funcionários. “A saúde mental é a nossa base. Não podemos deixar transbordar os nossos problemas. Temos que procurar ajuda psicológica no começo de tudo para evitar problemas mais sérios e uso de fármacos, que podem levar à dependência. Temos que aprender a superar os problemas, enfrentá-los e encará-los. Eles existem e todos nós temos. E a ajuda começa com o psicólogo. Saúde não é apenas ausência de doença. Ela é a soma do bem-estar físico, mental e social. Para ter saúde, é preciso estar bem mentalmente. Por isso, não deixe para procurar ajuda”, esclareceu o enfermeiro.

O evento teve continuidade, na parte da tarde, com a psicóloga Camille Porto, que apresentou o tema “Fadiga por Compaixão: O Preço do Cuidar”. “O HCCOR lida com pacientes mais sensíveis, aqueles que estão com câncer ou com algum problema no coração. E os funcionários precisam estar bem, principalmente mentalmente, para poder ajudar e oferecer um bom trabalho. Essas ações são muito importantes para despertar o alerta da necessidade de ajuda para aqueles que precisam”, finalizou a secretária municipal de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

A Campanha Janeiro Branco tem por objetivo alertar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental e emocional, visando a prevenção das doenças psíquicas.