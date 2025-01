São Gonçalo: Área de soltura funciona na APA de Maria Paula - Divulgação

São Gonçalo: Área de soltura funciona na APA de Maria Paula Divulgação

Publicado 28/01/2025 17:42

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na APA Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, Gonçalo, celebrou um marco histórico: o atendimento de 2 mil animais desde sua inauguração. A conquista foi destacada com a chegada de um tamanduá resgatado em Itaboraí pela equipe do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GePAM), reforçando o papel essencial da unidade na preservação da fauna silvestre da região.

Com foco na reabilitação e reintegração de animais ao ambiente natural, a ASAS tem se consolidado como uma peça-chave na preservação ambiental, recebendo uma diversidade de espécies que desempenham funções ecológicas cruciais. O técnico em Saneamento e Meio Ambiente, biólogo e coordenador da APA Estâncias de Pendotiba, Fernando Medeiros, enfatizou a importância do trabalho da unidade.

“A continuidade das atividades da ASAS é crucial não apenas para a recuperação dos animais em tratamento, mas também para o fortalecimento da conscientização da comunidade local sobre a importância da preservação do meio ambiente”, afirmou.

Além dos resgates e reabilitações, a ASAS tem se destacado como um importante centro de referência em educação ambiental, promovendo campanhas que incentivam a população a respeitar e proteger a fauna silvestre. As atividades desenvolvidas pela unidade ajudam a fomentar uma cultura de valorização da natureza e preservação das diversas espécies da região.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, também destacou o impacto das ações da área de soltura para a Região Metropolitana do Rio. “A marca de 2 mil animais atendidos representa mais do que um número, é a prova de que estamos avançando na proteção da biodiversidade. O papel da ASAS vai muito além do resgate e reabilitação de animais silvestres; ela fortalece a preservação das espécies, promove o equilíbrio ecológico e inspira uma cultura de respeito à fauna. Essa unidade é um exemplo de como as ações locais podem ter impacto regional, beneficiando os ecossistemas e conectando comunidades ao compromisso com a sustentabilidade”, concluiu o secretário.

É importante ressaltar que a ASAS não acolhe animais domésticos vítimas de acidentes ou maus-tratos. A área de soltura é destinada exclusivamente a animais silvestres, com foco em espécies nativas da Mata Atlântica que necessitam de resgate.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS:



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba)

E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental - Telefone: 0300 253 1177