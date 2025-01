São Gonçalo: implementação faz parte de um esforço contínuo do Instituto de Previdência e da Prefeitura de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 29/01/2025 08:39

São Gonçalo - O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (SG – PREVI) começou o ano de 2025 com inovação: a utilização do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Com essa implementação, mais de 100 tipos de processos agora são autuados e tramitados de forma totalmente eletrônica, marcando uma nova fase de eficiência administrativa e sustentabilidade.

Esses diversos tipos de processos foram instituídos por meio da 8ª Onda de Assuntos do SEI, conforme definido na Portaria SEMAD SEI nº 77/SEMAD/GAB/2024. Essa onda incluiu assuntos administrativos relacionados a áreas como gestão de pessoal, finanças, licitações, previdência e contabilidade, abrangendo desde solicitações de férias até relatórios atuariais.

Os benefícios do SEI incluem sustentabilidade, com a redução significativa no uso de papel e toner, promovendo economia e respeito ao meio ambiente; agilidade, já que os processos passam a tramitar com maior rapidez entre os setores internos; e transparência, já que a plataforma permite o acompanhamento de cada etapa do processo, reforçando a clareza e a acessibilidade das informações.

A presidente do Instituto, Marcelle Cipriani, destacou a relevância da mudança: "A implementação do SEI representa um grande avanço. Com essa ferramenta, ganhamos não apenas eficiência, mas também na transparência e na sustentabilidade de nossas ações. Estamos modernizando nossos processos para atender melhor aos servidores públicos e garantir uma gestão pública mais responsável e ágil".

Essa implementação faz parte de um esforço contínuo do Instituto de Previdência e da Prefeitura de São Gonçalo para modernizar a gestão pública, priorizando eficiência e inovação. Com a entrada em vigor da 8ª Onda, o SEI consolida-se como uma ferramenta essencial para otimizar a administração pública, garantindo mais qualidade no atendimento às demandas dos servidores públicos.