São Gonçalo: funcionários recebem orientação sobre saúde mental - Julio Diniz

Publicado 29/01/2025 10:23

São Gonçalo - Funcionários do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) participaram, nesta terça-feira, de momentos de relaxamento e aprendizagem dentro da Campanha Janeiro Branco – que visa conscientizar sobre a importância da saúde mental e emocional. Com o tema “Janeiro Branco – O que fazer pela Saúde Mental agora e sempre?”, os servidores assistiram a palestras e participaram de atividades.

“As pessoas têm que se cuidar, principalmente os servidores. Se você estiver estressado, como você vai recepcionar bem os pacientes? Por isso, é importante que vocês estejam com a cabeça bem arejada, com boa alimentação e bem para acolher as pessoas. Quando perceber que não está bem, procure ajuda, se oriente, se informe logo no início para que o problema não vire uma bola de neve e você não consiga viver e trabalhar como deve”, orientou o prefeito Capitão Nelson, que compareceu ao evento ao lado do vice-prefeito João Ventura.

A ação de conscientização e orientação foi composta por duas palestras em dois períodos – manhã e tarde – para atender todos os funcionários sem que os atendimentos fossem impactados. A primeira foi com a psicóloga e gestora em saúde mental Lília Erthal e a segunda com a nutricionista Camila Borges. Após as palestras, os servidores fizeram alongamento, massagem e auriculoterapia.

“Todos nós temos problemas e ainda recebemos sobrecarga dos pacientes que, muitas vezes, estão fragilizados por alguma doença. A gente precisa parar também para cuidar da nossa saúde porque cuidamos de outras pessoas. Venho agradecer à direção do Ciesg por essa iniciativa de orientação e dizer que temos vários equipamentos de saúde mental na rede pública municipal de saúde que vocês podem contar”, contou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

No fim das atividades, os funcionários ainda montaram a “Árvore da Vida” com mensagens dos colaboradores sobre as expectativas e sonhos para o ano de 2025. Eles também receberam kits de reflexologia, mix de castanhas (nutrientes que reduzem o estresse) e escalda-pés para realizarem atividades de relaxamento em casa. Todos os kits acompanhados de panfletos explicativos de como usar.

“Vivemos o dia rodeados de desafios, desavenças, estresse e problemas pessoais e a gente tem que saber lidar com tudo isso, causando estresse, fadiga, cansaço. Em algum momento, a saúde mental não aguenta. Precisamos parar para avaliar como está o nosso bem-estar. Precisamos nos manter saudáveis. Hoje é o dia em que vocês estão parando a rotina para refletir como está a saúde mental. A nossa mente é a engrenagem principal para todo o corpo e devemos cuidar dela. Peçam ajuda, conversem com colegas. A gente pensa que não, mas nós ficamos sobrecarregados”, finalizou Vinícius Quintam.

A Campanha Janeiro Branco visa conscientizar sobre a importância da saúde mental. O objetivo principal é promover reflexões, debates e ações que ajudem as pessoas a cuidarem do bem-estar emocional, prevenirem transtornos mentais e quebrarem tabus relacionados ao tema.