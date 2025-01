São Gonçalo: projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais e prevê a criação de um novo corredor viário - Fábio Guimarães

São Gonçalo: projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais e prevê a criação de um novo corredor viárioFábio Guimarães

Publicado 29/01/2025 10:42

São Gonçalo - As obras no trecho 4 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Estrela do Norte, estão avançando. No local, estão sendo feitas instalações de manilhas para rede de drenagem e construídas vagas para estacionamento, no trecho entre o Clube Mauá até o Hospital Samcordis.

O trecho 4 do MUVI vai do bairro Estrela do Norte até o 7° Batalhão da Polícia Militar, na Trindade, onde uma equipe também está trabalhando com rede de drenagem, construção de calçadas e ciclovia. O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões. Obras seguem em andamento também nos trechos 1, 2, 3 e 5.

O prefeito Capitão Nelson acompanha de perto o desenvolvimento do projeto. "Eu agradeço ao governador Cláudio Castro pela ajuda. Esse projeto está transformando São Gonçalo e melhorando a vida dos munícipes. Escuto as pessoas falando como conseguem agora atravessar o município de forma mais rápida e vamos seguir melhorando a nossa cidade", disse.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também reforçou a importância do projeto para São Gonçalo. "Participar ativamente do processo de transformação da minha cidade de São Gonçalo é algo que me enche de orgulho. Em 2024, enquanto secretário de Estado das Cidades e sob a liderança do governador Cláudio Castro, avançamos com as obras do MUVI, que já conta com intervenções em cinco dos seus seis trechos e já alcançou mais de 43% de execução", afirmou.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão.