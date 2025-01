São Gonçalo: cadastro no programa pode ser realizado pelos moradores que ainda não estão inscritos no "Minha Casa Minha Vida" no município - Reprodução

São Gonçalo: cadastro no programa pode ser realizado pelos moradores que ainda não estão inscritos no "Minha Casa Minha Vida" no municípioReprodução

Publicado 29/01/2025 10:37

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Habitação, abriu novo agendamento para inscrição no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” pelo aplicativo Colab. Desta vez, foram disponibilizadas 418 vagas para o mês de fevereiro.

O cadastro no programa pode ser realizado pelos moradores que ainda não estão inscritos no “Minha Casa Minha Vida” no município. O objetivo é facilitar o acesso ao programa com informações sobre quem tem direito a participar e como se inscrever. É importante destacar que o cidadão deve estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado para a inscrição. Pelo aplicativo Colab, os gonçalenses conseguem agendar a data e o horário para o atendimento presencial por servidores da Secretaria de Habitação, quando deverão apresentar os documentos necessários para realizar a inscrição no programa.

A Secretaria de Habitação fica na Avenida Presidente Kennedy, n° 425, sala 145, Centro.