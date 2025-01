São Gonçalo: evento orientou sobre uso do Instagram como ferramenta de trabalho - Fábio Guimarães

Publicado 29/01/2025 10:58

São Gonçalo - Nesta terça-feira (28), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae, realizou uma palestra com o tema "Instagram como ferramenta de negócio”, na Universidade Estácio de Sá, no Alcântara. O encontro aconteceu das 10h às 12h e teve como objetivo levar conhecimento para os empreendedores da cidade. O público ganhou certificado de participação.

O analista técnico e orientador de negócios do Sebrae/RJ, Antony Costa, palestrou sobre como utilizar o Instagram em prol de uma pequena ou grande empresa. "O tema do marketing digital é muito abordado atualmente. E a nossa ideia é dar uma perspectiva mais abrangente para quem já empreende e para quem quer empreender", destacou Antony.

A estudante de jornalismo, Maria Clara Barbosa, contou sobre o seu interesse pela palestra. "Acabei de abrir uma loja e a rede social é uma via muito importante para a comunicação. Então, essa palestra pode me ajudar a entender mais sobre a área de assessoria de empresa", disse.

Essa é mais uma das parcerias da Prefeitura com o Sebrae. Em 2024, as iniciativas em conjunto resultaram em oportunidades de muito aprendizado e qualificação profissional para centenas de cidadãos gonçalenses.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, reforçou a importância deste tema. "Lidar com as ferramentes de mídia é interessante para entendermos as oportunidades que existem dentro da internet. A parceria com o Sebrae é muito importante para seguirmos com a premissa do nosso prefeito, Capitão Nelson, de atender aos munícipes e incentivar o empreendedorismo", afirmou.