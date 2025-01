São Gonçalo: agricultor gonçalense vende em feira especializada - Renan Otto

Publicado 29/01/2025 10:47

São Gonçalo - A Feira do Agricultor Gonçalense, um importante ponto de encontro entre agricultores locais e consumidores, acontece toda terça e sexta-feira, das 6h às 14h, na Rua Salvatori, no Centro da cidade. Organizada por produtores do entorno da Fazenda Engenho Novo, a feira é uma vitrine para os mais diversos produtos cultivados com dedicação e sem o uso de agrotóxicos.

A feira destaca-se não apenas pelos alimentos frescos e saudáveis, mas também pela sua contribuição direta para economia local e a valorização do agricultor da região. Atualmente, oito barracas operam no evento, oferecendo aos consumidores uma grande variedade de produtos, como frutas, verduras, legumes, hortaliças, ovos de galinha caipira, polpas de frutas, mudas de plantas e sucos naturais.

“Desenvolvemos com os nossos agricultores tudo o que eles precisam, que vai desde sementes até o escoamento da produção. Temos produtores de laranja, batata-doce, hortaliças e muito mais. Estamos aqui há 7 anos e a feira é essencial para divulgar o nosso trabalho e tornar o que produzimos conhecido na cidade”, afirmou Maria Inês, de 58 anos, moradora do Largo da Idéia, área rural de São Gonçalo.

Criação de gado, produção de leite e queijo artesanais também se destacam na área rural de São Gonçalo, ampliando ainda mais a oferta de produtos frescos e de qualidade para os moradores da cidade. Muitos dos alimentos vendidos na feira, inclusive, são fornecidos para escolas locais.

Nesta terça-feira, o secretário de Agricultura e Pesca da Prefeitura de São Gonçalo, Magno José, o Magu, e o secretário de Comunicação Social, Alexandre Coutinho, estiveram na feira e conversaram com os agricultores. Magu reforçou a importância da iniciativa para o fortalecimento da agricultura: “Essa feira é importantíssima para os produtores de São Gonçalo. Ela ajuda a divulgar o trabalho deles e reforça que a área rural do nosso município segue produzindo a todo vapor. Nosso objetivo é tirar esses agricultores do anonimato e dar visibilidade ao trabalho deles.”



SERVIÇO:



Local: Rua Salvatori, Centro

Data: terças e sextas-feiras

Horário: 6h às 14h