São Gonçalo: eventos ocorrerão nos dias 8 e 22 de fevereiro no Centro de São GonçaloDivulgação

Publicado 30/01/2025 09:13

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo preparou um esquema especial de trânsito para os dias de ensaio da Unidos do Porto da Pedra, no Centro de São Gonçalo. Os ensaios ocorrerão nos dias 8 e 22 de fevereiro e as interdições terão início nestes dias a partir das 20h, seguindo exclusivamente até o término dos eventos. Essas alterações momentâneas no trânsito foram publicadas no Diário Oficial desta terça-feira (28).

As ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha ficarão interditadas no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues. Durante a interdição, o trânsito de carros que seguirão no sentido Centro e Estrela do Norte será desviado para a Rua Salvatori, seguindo pela Rua Aluísio Neiva e pela Rua General Antônio Rodrigues. As ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues terão sentido único de circulação (para o Centro e Estrela do Norte) nas datas mencionadas.

Já as ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Travessa Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo terão interdição no cruzamento com a Rua Dr. Nilo Peçanha e operarão em regime de sentido duplo de circulação.

Será proibido o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Salvatori. Os veículos que estiverem estacionados nessas vias estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).