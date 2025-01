São Gonçalo: contribuintes da cidade podem obter carnê e aproveitar 5% de desconto - Julio Diniz

São Gonçalo: contribuintes da cidade podem obter carnê e aproveitar 5% de desconto Julio Diniz

Publicado 30/01/2025 09:06

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo alerta os contribuintes que o prazo para garantir o desconto de 5% no pagamento à vista do IPTU 2025 em cota única está chegando ao fim. O vencimento para quem optar por essa forma de pagamento é 31 de janeiro, próxima sexta-feira. Após essa data, o pagamento à vista não contará mais com o benefício do desconto. Além disso, quem preferir parcelar o imposto também deve efetuar o pagamento da primeira cota até o mesmo dia, 31 de janeiro, para evitar juros e multas.

A emissão do carnê pode ser feita de forma prática e sem a necessidade de deslocamento até os postos de atendimento. O contribuinte pode acessar o documento diretamente pelo site da Prefeitura ou solicitar a segunda via via WhatsApp, pelo número (21) 2199-6395. Embora a opção digital seja mais cômoda, quem preferir atendimento presencial pode procurar um dos polos disponíveis. O primeiro, já conhecido, fica no Shopping Partage, no Centro, e o novo ponto de atendimento fica em Alcântara, no Stilo Shopping & Offices. Ambos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Calendário de vencimento do IPTU 2025:



31/01/2025

28/02/2025

31/03/2025

30/04/2025

30/05/2025

30/06/2025

31/07/2025