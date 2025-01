São Gonçalo: serão disponibilizadas mais de 140 vagas de emprego - Reprodução

São Gonçalo: serão disponibilizadas mais de 140 vagas de emprego Reprodução

Publicado 30/01/2025 10:09

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com a Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), irá realizar mais uma edição do Programa Oportunidades, nesta sexta-feira (31), das 10h às 16h, no Partage Shopping. Desta vez, serão disponibilizadas mais de 140 vagas de emprego em diversas áreas para os gonçalenses, com ou sem experiência.

Além de encaminhar gonçalenses para vagas de emprego, o Oportunidades facilita o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Esta é a segunda edição do Oportunidades em 2025. A primeira edição do ano reuniu centenas de pessoas no dia 17 de janeiro.



Confira a lista das vagas que serão disponibilizadas a seguir:



- 50 vagas para motorista de ônibus urbano: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, habilitação nas categorias D ou E, com idade entre 22 e 60 anos e fundamental incompleto;



- 35 vagas para manobreiro: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 60 ano, fundamental incompleto, com habilitação na categoria D e sem experiência na área;



- 30 vagas para motorista de ônibus rodoviário: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, habilitação nas categorias D ou E, com idade entre 22 e 60 anos e fundamental incompleto

- 8 vagas para vendedor de serviços: para pessoas de ambos os sexos, com experiência em vendas, ensino médio completo e idade entre 25 e 40 anos;



- 5 vagas para atendente de lanchonete: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 30 anos, experiência comprovada e ensino médio completo;



- 4 vagas para consultor técnico: para pessoas de ambos os sexos, com habilitação na categoria B, ensino médio completo, idade entre 20 e 60 anos, com experiência comprovada em vendas e conhecimento em mecânica automotiva;



- 3 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, idade entre 20 e 60 anos e ensino médio completo;



- 2 vagas para pintor automotivo: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo, habilitação na categoria B e idade entre 20 e 60 anos;



- 2 vagas para estagiário/trainee: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 40 anos, cursando ensino superior em administração ou engenharia mecânica, desejável ter habilitação na categoria B;



- 2 vagas para estoquista: para pessoas do sexo masculino, aceita ser o primeiro emprego, com idade entre 20 e 30 anos e ensino médio completo;



- 1 vaga para piloto de teste (motorista de automóveis): para pessoas de ambos os sexos, com habilitação na categoria B, idade entre 20 e 60 anos, ensino médio completo, com experiência comprovada e conhecimento em mecânica;



- 1 vaga para jovem aprendiz: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 21 anos e ensino médio completo;



- 1 vaga para gerente de lanchonete: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos, ensino médio completo e experiência comprovada na área.



Serviço:



O Programa Oportunidades irá ocorrer na sede do Sine localizada na loja 1 do G3 do Partage Shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro. Nesta sexta-feira (31), 10h às 16h.