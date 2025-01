São Gonçalo: Painel do Cidade Ilustrada entra na fase de pintura - Renan Otto

Publicado 30/01/2025 10:14

São Gonçalo - O mural que está sendo produzido pelos artistas do projeto Cidade Ilustrada em homenagem ao jogador de futebol gonçalense Vini Jr., cria do Porto do Rosa, avança a todo vapor. Com a fase inicial concluída, que consistiu nas marcações e linhas básicas do painel, os artistas agora estão concentrados na pintura das imagens e no preenchimento do plano de fundo, preparando-se para dar vida a um dos maiores ícones do futebol mundial.

O painel, de proporções gigantes, é uma verdadeira homenagem ao jogador, que começou sua trajetória nas escolinhas de futebol do Flamengo de São Gonçalo, no bairro do Mutuá. O mural será composto por quatro imagens intercaladas com um fundo geométrico vibrante.

As imagens incluem momentos marcantes da carreira do jogador: ainda jovem, com o escudo do Flamengo ao fundo, com a camisa da seleção brasileira, uma terceira com a camisa do Flamengo e, finalmente, uma imagem de Vini Jr. atuando com a camisa do Real Madrid, clube no qual atualmente brilha nos campos internacionais.

Quatro artistas estão sendo responsáveis pelas pinturas das fotos, enquanto os demais artistas da equipe trabalham no fundo e nos detalhes geométricos que complementam a obra. Com previsão para ser finalizado em dois meses, o mural não apenas celebra a carreira do atleta, mas também enaltece a história de um gonçalense que conquistou o mundo com seu talento no futebol.

O Cidade Ilustrada é um projeto da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, que reúne dezenas de artistas locais, sob a curadoria do também gonçalense Marcelo Eco. Desde seu lançamento, o projeto visa transformar o espaço público e conscientizar a população sobre a importância de manter os espaços urbanos bem cuidados e preservados. A curadoria de Marcelo Eco e a coordenação de Raffael Pereira garantem que cada mural seja uma obra de arte única, com a participação ativa da comunidade artística local.

Além dos artistas responsáveis pelas pinturas, também fazem parte da produção do projeto os seguintes artistas: Igor Skid, Márcio Vieira (Mac), Marcelo Alio, Douglas Civic, Glaucio Vênus, Gustavo Amaral (Gut), Leandro Ribeiro, Siri do Muro, Thiago Moreira da Silva (Trep), Victor Barreto Araújo (Victor 32), William Kotó, Eduardo Lima (Dudu) e Leda Daguimar