São Gonçalo: desenvolvimento no setor da saúde - Divulgação

São Gonçalo: desenvolvimento no setor da saúdeDivulgação

Publicado 31/01/2025 07:00

São Gonçalo - O Programa Saúde na Escola (PSE) iniciou, nesta semana, uma jornada de capacitação para profissionais da Saúde Básica do município de São Gonçalo, no auditório da Secretaria de Educação. Nesta quinta-feira (30), o evento teve como objetivo preparar a equipe de saúde para o retorno do ano letivo, trazendo o plano anual de atividades do PSE.

“Com a apresentação do programa e a troca de experiências e práticas exitosas, os outros profissionais se sentem motivados para executar esse trabalho tão importante nas escolas. A capacitação serve para auxiliar estes profissionais que têm o objetivo de informar os alunos, para que eles tenham realmente um conhecimento sobre saúde”, disse a coordenadora do PSE, Mônica Marques.

A ação tem como público-alvo profissionais como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos e assistentes sociais, fonoaudiólogo e coordenadores de programas da Atenção Básica de saúde que vão atuar em 2025 nas escolas municipais.

“A capacitação foi muito interessante para nós, profissionais de saúde, pois oficializa e testifica a importância das ações em saúde nas escolas. Além da articulação profissional das equipes e a a atuação da integralidade através das ações propostas”, afirmou a nutricionista Caroline Siqueira.



As 14 ações do PSE são:



1 – Saúde Ambiental (Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti).

2 – Promoção da atividade física;

3 – Alimentação saudável e Prevenção da Obesidade;

4 – Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos.

5 – Prevenção das violências e dos acidentes.

6 – Prevenção de doenças negligenciadas.

7 – Verificação da situação vacinal.

8 – Saúde sexual e reprodutiva e prevenção de HIV/IST;

9 – Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas;

10 – Saúde bucal;

11 – Saúde auditiva;

12 – Saúde ocular;

13 – Ação de prevenção à Covid-19;

14- Saúde mental