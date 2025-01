São Gonçalo: em toda a Semana de Ação Social, o Comitê de Sub-registro também esteve presente realizando atendimentos - Renan Otto

Publicado 31/01/2025 06:48

São Gonçalo - Mais de mil pessoas foram atendidas durante a Semana de Ação Social, encerrada nesta quinta-feira, no Pátio Alcântara, em São Gonçalo. A iniciativa foi da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Nesta quinta-feira, a programação incluiu oficina de laços e palestra sobre Janeiro Branco.

A oficina de laços foi realizada pela artesã Luciana Cardoso, do Projeto Lidera Mulher. A palestra, direcionada aos funcionários do shopping, foi ministrada pela psicológa da equipe técnica Rafaela Ferreira. Fazendo alusão ao Janeiro Branco, o bate-papo ocorreu às 11h e teve o tema "Violência de gênero e seus impactos na saúde mental".

Uma das participantes da palestra foi Alexandra França, que faz parte da equipe de Marketing do shopping. "A palestra foi sensacional, a equipe toda tirou dúvidas sobre o assunto, que é tão relevante e delicado. A parceria com a Prefeitura, para nós aqui do Pátio, é um privilégio, pois participamos também do fornecimento de serviços que a comunidade tanto precisa".

A moradora do bairro Colubandê, Luciana Pereira, de 36 anos, contou sobre a sua experiência na ação. "Eu adorei o evento, as professoras das oficinas são maravilhosas, aprendi a montar um laço com facilidade. Os atendimentos aqui foram todos ótimos", afirmou.

Em toda a Semana de Ação Social, o Comitê de Sub-registro também esteve presente realizando atendimentos para isenções para segunda via de documentos e para casamento; a Secretaria de Saúde ofereceu aferição de pressão arterial e orientações em Saúde; e a Universidade Estácio de Sá deu orientação jurídica aos gonçalenses.

A subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Ana Cristina da Silva, reforçou a importância das atividades. "Fiquei muito feliz em ver tantos serviços funcionando gratuitamente para a população. Aqui, aproveitamos também para divulgar nossos projetos de empreendedorismo, além de promover cuidados com a saúde e participação em oficinas de artesanato".

Um espaço de atendimento e acolhimento também foi montado no local, para mulheres em situação de violência, proporcionando acolhimento psicológico e apoio social. As participantes puderam ser encaminhadas para o CEOM Zuzu Angel, a fim de conhecer programas como o Lidera Mulher e a Feira da Mulher Empreendedora.