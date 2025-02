Gabigol - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

GabigolGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 27/02/2025 12:01 | Atualizado 27/02/2025 12:02

troca de Matheus Pereira por Luiz Araújo, o Cruzeiro demonstrou interesse em outro jogador do Flamengo. Agora, o alvo do time mineiro é o jovem Lorran, de 18 anos, que está treinando com o sub-20 e fora dos planos do técnico Filipe Luís. Rio - Após não conseguir avançar na, o Cruzeiro demonstrou interesse em outro jogador do Flamengo. Agora, o alvo do time mineiro é o jovem Lorran, de 18 anos, que está

Lorran é cria do Flamengo Reprodução/Instagram @lorranlucas10 De acordo com o canal "Flazoeiro", um dos trunfos utilizados pelo Cruzeiro para seduzir Lorran foi Gabigol. O ídolo rubro-negro ligou para o ex-companheiro e tentou convencê-lo a aceitar a transferência para a Raposa.

O Cruzeiro tenta contratar Lorran por empréstimo, algo que agrada o Flamengo. O clube carioca acredita que seria uma forma de dar minutagem ao meia-atacante, que não terá espaço no time principal.

Sem espaço com Filipe Luís, o meia-atacante vem treinando com o time sub-20 desde a negociação frustrada com o CSKA. Os russos chegaram a se acertar com o Flamengo, mas não enviaram o contrato assinado para o time carioca, o que travou as conversas.

Ao todo, o garoto soma 35 jogos com a camisa rubro-negra, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou, em 2023. Ele teve um bom começo de Brasileiro com Tite no ano passado, mas perdeu espaço com o técnico Filipe Luís.