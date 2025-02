Luiz Araújo sorri em jogo do Flamengo - Paula Reis/Flamengo

Publicado 26/02/2025 22:49 | Atualizado 26/02/2025 22:52

Rio - Na noite desta quarta-feira (26), o Flamengo informou que foi procurado com uma proposta que envolveria a troca de Luiz Araújo por Matheus Pereira, meia do Cruzeiro. De acordo com o Rubro-Negro, as conversas não avançaram, e a transferência não vai acontecer.

Por meio da assessoria de imprensa, o clube carioca também reiterou a posição do diretor José Boto de que nenhum jogador importante deixará o clube nesta janela de transferências.

Luiz Araújo está no Flamengo desde 2022 e é peça importante para a equipe de Filipe Luís. Nesta temporada, o atacante disputou sete partidas, antou três gols e deu duas assistências.

Já o Cruzeiro disse que um intermediário procurou o clube para oferecer a troca dos atletas. De acordo com a Raposa, até houve uma reunião, mas as partes não teriam chegado a um acordo.

Veja o posicionamento dos dois clubes:

NOTA DO FLAMENGO

"O Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada".

NOTA DO CRUZEIRO



"O Cruzeiro informa que foi procurado por um intermediário oferecendo uma troca envolvendo o Flamengo e os atletas Matheus Pereira e Luís Araújo. Houve uma reunião porém as partes não chegaram a um acordo".