O atacante Everton Cebolinha voltou a jogar após mais de cinco meses recuperando-se de lesão - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 26/02/2025 08:00 | Atualizado 26/02/2025 08:03

Rio - O Flamengo voltou a sofrer com problemas físicos. O atacante Everton Cebolinha, que se lesionou na goleada sobre o Maricá no último sábado (22), foi o quinto lesionado em menos de um mês desde a estreia do time principal, no dia 25 de janeiro.

Everton Cebolinha teve detectada uma lesão na coxa direita, mas a gravidade foi considerada leve e ele não deve ficar muito tempo afastado dos gramados. O atacante se juntou a Alex Sandro, Juninho, Ayrton Lucas e Michael no departamento médico.

Os problemas físicos têm sido motivo de preocupação para o Flamengo. No ano passado, o Rubro-Negro teve dor de cabeça com o alto número de jogadores lesionados, entre eles o atacante Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e perdeu metade da temporada.



Everton Cebolinha voltou aos gramados neste ano e estava tendo os minutos limitados. Além dos cinco jogadores lesionados, o Flamengo ainda não pode contar com Pedro, que se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro do ano passado.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo volta a campo no próximo sábado (1), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. O técnico Filipe Luís espera contar com o retorno de alguns dos lesionados até a partida de volta, no dia 8, no Maracanã.