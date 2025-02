Juninho em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Juninho em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 25/02/2025 17:29 | Atualizado 25/02/2025 17:29

Rio - Se recuperando de um edema muscular na coxa direita, o atacante Juninho já voltou a trabalhar em campo no Ninho do Urubu. Mesmo assim, ele ainda não sabe se estará à disposição do Flamengo para o jogo contra o Vasco, no próximo sábado (1º), pela semifinal do Campeonato Carioca, segundo o "ge".

Apesar da evolução, Juninho ainda não foi reintegrado ao grupo. Na segunda (24), enquanto o restante dos jogadores estava de folga, ele foi ao centro de treinamento para seguir com seu tratamento, assim como aconteceu nesta terça (25), dia da reapresentação do elenco. A tendência é que ele seja desfalque contra o Vasco.

Juninho não entra em campo desde o dia 12 de fevereiro. Na ocasião, ele foi substituído no clássico com o Botafogo logo nos minutos iniciais.

Outro que também não deve voltar é Alex Sandro. O lateral-esquerdo ainda se recupera de uma lesão grau 1 na coxa esquerda. A boa notícia deve ser o retorno de Ayrton Lucas.



Por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Flamengo tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais na semifinal do Campeonato Carioca.