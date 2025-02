Pedro em atividade no Ninho - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 08:00 | Atualizado 25/02/2025 08:02

Rio - Pedro deve retornar aos gramados antes do previsto. O centroavante passou por uma reavaliação com o médico responsável pela cirurgia no joelho esquerdo, nesta segunda-feira (24), e foi liberado para iniciar o processo de condicionamento físico, de acordo com o "ge".

O avanço na recuperação animou o Flamengo. Com isso, o retorno do centroavante pode acontecer antes do previsto, já em abril. A previsão inicial era de contar com o jogador apenas em maio, às vésperas da disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

O processo de recuperação está sendo acompanhado pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira e o Dr. José Luiz Runco, novo diretor médico geral do Flamengo. Pedro, de 27 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro do ano passado, em treino da seleção brasileira.

Na última temporada, Pedro marcou 32 gols em 45 jogos, com média de 0,7 por partida. Foi a melhor média de gols da carreira do centroavante, mas a lesão impediu a chance de superar a sua melhor marca com a camisa rubro-negra (35 gols em 2023). Ao todo, soma 135 gols e 32 assistências em 263 partidas.