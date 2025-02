Lorran está fora dos planos de Filipe Luís para temporada - Divulgação / Flamengo

Lorran está fora dos planos de Filipe Luís para temporadaDivulgação / Flamengo

Publicado 24/02/2025 08:30 | Atualizado 24/02/2025 08:41

Rio - O Flamengo entrou na última semana da janela de transferências buscando definir o futuro de alguns jogadores afastados. Entre eles, os principais nomes são o zagueiro Pablo e o atacante Lorran, que estão fora dos planos do técnico Filipe Luís nesta temporada.

O caso mais complicado é de Pablo. Segundo o "ge", o zagueiro deve seguir afastado até dezembro, caso não receba nenhuma proposta até o encerramento da janela. O jogador, de 33 anos, tem um alto salário, o que afasta possíveis interessados.

Já a situação de Lorran deve ter um desfecho nos próximos dias. O jovem, de 18 anos, quase foi vendido para o CSKA, da Rússia, mas o acordo foi desfeito de última hora. O atacante ainda desperta o interesse de clubes do exterior e do Brasil, e um empréstimo dentro do futebol brasileiro não está descartado.

Outros nomes que estão afastados e ainda tem o futuro indefinido são o lateral-esquerdo Zé Welinton, de 21 anos, e o volante Caio Garcia, de 20. O lateral, inclusive, recebeu sondagens de clubes dos Emirados Árabes Unidos, mas a janela fechou, além dos Estados Unidos.