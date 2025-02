Bap disse que os custos estão 'inflacionados' e que 'dificilmente seria mais barato que isso' - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/02/2025 09:40 | Atualizado 23/02/2025 10:24

Rio - O presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, justificou o valor dos ingresos para os jogos do Flamengo nesta temporada. O dirigente enfatizou que "está tudo caro no Brasil" e que os "custos atuais" não permitem que as entradas tenham um preço justo.

"O Rio de Janeiro, naturalmente, é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time excepcional pagando preços de ingresso que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. são Paulo não tem gratuidade, não tem meias-entradas como tem no Rio de Janeiro. Os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso", disse Bap.

"Os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo e do futebol hoje em dia estão inflacionados. Não dá pra praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde o dinheiro, aí você não pode ter um time como o que a gente tem e que alegra 45 milhões de torcedores", finalizou.

Preço 'salgado'