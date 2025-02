Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - Filipe Luís deu sua opinião sobre a polêmica do sintético , que foi o principal assunto no futebol brasileiro na última semana. O técnico do Flamengo quer que decisões mais firmes das entidades sejam feitas para que os clubes consigam manter gramados de alto nível.

"O futebol é dos jogadores. Precisamos exigir gramados naturais de qualidade. Se um clube não oferece boas condições, deve ser multado. Na Europa, isso é regra e aqui deveria ser também", disse Filipe Luís em coletiva após a goleada de 5 a 0 do Flamengo sobre o Maricá

Apesar disso, o comandante vê a utilização da grama artificial como uma "saída" em jogos da base, que possuem condições de campo mais precárias.

"Nos torneios de base, onde os gramados são piores, o sintético pode ser uma saída. Mas para clubes com estrutura e investimentos, a exigência tem que ser outra. Se queremos vender um produto de qualidade para fora, precisamos de gramados naturais bem cuidados", completou.

Ainda segundo Filipe Luís, o Brasil "cresce a passos lentos" pela falta de pessoas que "tomem essas decisões" e "sejam mais agressivos" com o assunto.

O posicionamento do treinador vai no caminho de jogadores de vários clubes, como Neymar, do Santos, Thiago Silva, do Fluminense, e Lucas Moura, do São Paulo. Na última terça-feira (18), eles, assim como diversos jogadores do Brasileirão, postaram nas redes sociais um manifesto a favor de campos naturais.

O argumento é que as principais ligas do mundo vetam esse tipo de grama e que o movimento é para pressionar a CBF, padronizar os campos de futebol e evitar os sintéticos.