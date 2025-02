Luiz Octávio Vaz (esquerda), Romilson Meirelles e Victor Ellery com a mascote do Flamengo, um urubu - Arquivo Pessoal

Publicado 23/02/2025 19:21

"O Flamengo se despede de Luiz Octavio Vaz, um dos torcedores que, em 1969, soltaram um urubu no Maracanã – e o que era provocação virou símbolo de raça e paixão. Assim nasceu nossa mascote. Obrigado por fazer parte da nossa história. Descanse em paz", postou o Rubro-Negro.



O fato aconteceu num clássico com o Botafogo, em 1º de junho de 1969. Até então, o termo racista urubu era utilizado para estereotipar e provocar o clube e principalmente seus torcedores, em maioria negros e pobres.

Como resposta provocativa, o grupo de amigos de Luiz Octávio Vaz, que contava também com Romilson Meirelles, Victor Ellery e Erick Soledade teve a ideia de levar o urubu ao estádio com mais de 150 mil pessoas.



"Minha tia fez uma bandeira do Flamengo de quase um metro. Amarramos a bandeira no pescoço do urubu e levamos assim para o Maracanã", contou Luiz Octávio em uma entrevista ao jornal O Dia em 2019, ano em que completaram-se 50 anos do gesto O animal foi solto antes da entrada dos dois times. Após segundos em que. "É urubu, é urubu, é urubu", gritaram.O gesto deu sorte,e o resto virou história, com o urubu tornando-se a mascote do clube.