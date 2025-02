Plano oficial do projeto do novo estádio do Flamengo pode sofrer alterações - Divulgação

Plano oficial do projeto do novo estádio do Flamengo pode sofrer alteraçõesDivulgação

Publicado 23/02/2025 15:28

custo das obras é bem maior do que R$ 1,9 bilhão estimado pela antiga diretoria, e pode ultrapassar os R$ 3 bilhões.

Flamengo recebeu o primeiro relatório contratado para entender melhor o que precisa e os gastos necessários para a construção do novo estádio. E o resultado preliminar não foi positivo. Pelo levantado inicialmente, a estimativa do, e pode ultrapassar os R$ 3 bilhões.

O atual presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, explicou o momento atual do projeto e confirmou os valores.



"O que eu posso dizer agora é que não tenho a menor dúvida de que o número de R$ 1,9 bilhão não é verdadeiro, e que esse número a ser confirmado é perto de R$ 3 bilhões, ou mais. Então o que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam completados", afirmou.



Mais estudos sobre o estádio do Flamengo

A expectativa é que outros dois levantamentos contratados levem até 60 dias para estarem prontos e darem uma real posição sobre o que será necessário e a viabilidade do projeto do estádio do Flamengo.



O primeiro é da Arena Events + Venues, sobre questões mais técnicas da obra, incluindo o entorno do terreno do antigo Gasômetro, na área portuária do Rio. Há gastos como descontaminação, terraplanagem que serão a cargo do clube.

"Nós contratamos a Arena para fazer um primeiro estudo. Eles disseram que fizeram uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando-a para aprofundar a parte da qualidade de solo e a parte viária do entorno", explicou.

E o outro estudo é para levantar a viabilidade econômica e financeira, a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A preocupação da diretoria é que o gasto com a obra não atrapalhe o caixa do departamento de futebol.

"A Fundação Getúlio Vargas pediu 45 dias para fazer esse trabalho, para que a gente possa ter uma noção exatamente de onde a gente está", completou.

Mudanças no projeto podem ocorrer

Após avaliar essas questões, o Flamengo buscará finalizar o projeto arquitetônico do estádio e não garante que a inauguração será em novembro de 2029, como prometido pela administração do ex-presidente Rodolfo Landim.

O primeiro projeto apresentado estimava uma capacidade para mais de 77 mil pessoas em uma construção de 60 metros de altura.