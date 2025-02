Lorran está fora dos planos de Filipe Luís para temporada - Divulgação / Flamengo

Publicado 24/02/2025 15:00

Rio - Fora dos planos do Flamengo para 2025, Lorran despertou interesse de três clubes da Série A. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, Mirassol, Bragantino e Fortaleza tentam a contratação do jogador de 19 anos por empréstimo.

Sem espaço com Filipe Luís, o meia-atacante vem treinando com o time sub-20 desde a negociação frustrada com o CSKA. A diretoria do Flamengo vê um empréstimo de Lorran com bons olhos, já que ele teria a chance de ganhar rodagem.

chegaram a se acertar com o Flamengo, mas não enviaram o contrato assinado para o time carioca.



A ida de Lorran para o CSKA era dada como certa. Os russos chegaram a se acertar com o Flamengo, mas não enviaram o contrato assinado para o time carioca. No último dia 16, Lorran chegou a ir para o aeroporto com o intuito de embarcar para a Rússia, mas foi vetado pelo Flamengo por conta da ausência do documento. Mais tarde, o time da Gávea informou que o CSKA desistiu do negócio.

Ao todo, o garoto soma 35 jogos com a camisa rubro-negra, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou, em 2023. Ele teve um bom começo de Brasileiro com Tite no ano passado, mas perdeu espaço com o técnico Filipe Luís.