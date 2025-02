Pedro iniciou nova fase no Flamengo em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/02/2025 15:03

finalizações leves, em golzinhos posicionados no campo.

Pedro está liberado para uma nova fase de recuperação no Flamengo e começou a trabalhar no campo com a preparação física, nesta terça-feira (25). No trabalho realizado no CT do Ninho do Urubu, o centroavante chegou até dar algumas

Ele também fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes e deu dribles em estacas. A tendência é evoluir na carga de trabalho e na dificuldade de movimentos e de força com o passar dos dias.

"Nesse primeiro momento, gente priorizou o condicionamento físico através de gestos técnicos como condução e finalização, ainda que no golzinho. Com a resposta do atleta, a gente vai progredindo. Há um planejamento semanal para o Pedro, e a gente avalia a cada dia. Planeja, executa e analisa a resposta dele para ir ajustando nas sessões seguintes", explicou o preparador físico do Flamengo Diogo Linhares.

Essa nova etapa acontece após uma nova avaliação da cirurgia no joelho esquerdo. Pedro, que estava na etapa de fisioterapia, foi liberado pelo médico responsável pelo procedimento, em setembro do ano passado, Luiz Antônio Martins Vieira.



"A resposta do jogador aos estímulos foi excelente, e por isso conseguimos evoluir em sua recuperação. Cada etapa foi sendo vencida e confirmada com os testes aplicados, sempre respeitando a individualidade biológica do atleta", explicou o médico do Flamengo, Fernando Sassaki.

Flamengo prega cautela



A evolução mais rápida do que o esperado ainda o departamento de futebol, que vê como real a possibilidade de Pedro retornar antes do previsto, inicialmente em maio. Ainda assim, o médico rubro-negro prega cautela para não pular etapas.



"Ainda tem muito trabalho pela frente, pois o tempo e importante neste momento, mas a expectativa e muito boa", comentou Fernando Sassaki, medico do Flamengo.





Quando Pedro se machucou



Pedro sofreu a grave lesão em 4 de setembro de 2024, num treino da seleção brasileira. Ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



Naquele momento, vivia grande fase, com 32 gols em 45 jogos, uma média de 0,7 por partida. Ele era o artilheiro do futebol brasileiro e estava perto do recorde de gols em uma mesma temporada (35 em 2023, pelo Flamengo) até se machucar