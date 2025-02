Erick Pulgar em ação durante treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/02/2025 16:12 | Atualizado 25/02/2025 16:13

Rio - O Flamengo está próximo de acertar a renovação de contrato do volante Erick Pulgar. A diretoria rubro-negra trata a negociação como encaminhada e o acordo deve ser selado em breve. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

"Estou muito feliz aqui, com o estilo de jogo do Filipe, que é bastante confortável e super adaptável. A força e a união deste grupo fazem você se sentir confortável e feliz", declarou Pulgar recentemente.



Ele estava decidido a retornar ao futebol europeu ao fim de 2025, quando o atual vínculo termina. No entanto, mudou de ideia e deve assinar por mais três anos.